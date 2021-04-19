В Бразилии утверждают, что «Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габиголом

Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза (Габигол) может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает в своем Twitter бразильская журналистка Раиса Симплисио. По информации источника, «Зенит» проявляет интерес к 24-летнему футболисту.

Пока сине-бело-голубые еще не сделали предложение «Фламенго» по Габиголу. При этом отмечается, что форвард хочет покинуть Бразилию и продолжить карьеру в АПЛ или в ла лиге.

В текущем сезоне Барбоза провел пять матчей за «Фламенго» и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 20 миллионов евро.

У Габигола в составе сборной Бразилии 5 матчей и два забитых мяча. Он становился олимпийским чемпионом-2016 в Рио-де-Жанейро вместе со своей национальной командой.