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Судейство

«Сочи» заявил о поддержке решений Хачатурянца

20:30
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«Сочи» на своем официальном сайте выступил с поддержкой председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«Футбольный клуб «Сочи» выражает поддержку председателю судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Ашот Рафаилович проделывает огромную работу по улучшению работы судейского корпуса в нашей стране на всех уровнях. Эта работа заметна и приносит свои плоды. Такие действия необходимы не только для развития нашего судейства, но и для роста уровня всего российского футбола», - говорится в заявлении.

Напомним, после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.

Ранее Хачатурянца поддержали «Спартак», «Ростов», ЦСКА, «Ахмат», «Рубин», «Краснодар», «Уфа», «Динамо» и «Химки».

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2020-21/zayavlenie-futbolnogo-kluba-sochi/

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