«Сочи» заявил о поддержке решений Хачатурянца

«Сочи» на своем официальном сайте выступил с поддержкой председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«Футбольный клуб «Сочи» выражает поддержку председателю судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Ашот Рафаилович проделывает огромную работу по улучшению работы судейского корпуса в нашей стране на всех уровнях. Эта работа заметна и приносит свои плоды. Такие действия необходимы не только для развития нашего судейства, но и для роста уровня всего российского футбола», - говорится в заявлении.

Напомним, после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.

Ранее Хачатурянца поддержали «Спартак», «Ростов», ЦСКА, «Ахмат», «Рубин», «Краснодар», «Уфа», «Динамо» и «Химки».