Агент Макарова подтвердил, что игрок близок к переходу в «Крылья Советов»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника Дениса Макарова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Крылья Советов».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 28-летний россиянин подпишет контракт с самарцами до 2027 года.

«Денис действительно близок к переходу в «Крылья Советов». Он проходит медицинский осмотр», — сказал Бабырь «СЭ».

Последним клубом Макарова был турецкий «Кайсериспор», за который он провел 13 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В РПЛ игрок выступал за московское «Динамо» и «Рубин».