Смородская не считает возраст Джикии проблемой для «Локомотива»: «Месси тоже возрастной!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» трансфер защитника Георгия Джикии в московский клуб.

«Я считаю, Джикия хороший футболист. Это отличное приобретение для «Локомотива». Думаю, сможет заиграть в основном составе. Возраст? У нас Месси тоже возрастной! Шучу, конечно, я их не сравниваю. Что касается лидера и капитанства, вряд ли Георгий получит капитанскую повязку, но он определенно будет хорошим игроком», — сказала Смородская «СЭ».

Игрок присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».

Давид Петросян