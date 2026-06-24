Семин оценил трансфер Джикии в «Локомотив»: «Если наберет физические кондиции, то будет помощником»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в московский клуб.

«Джикия — опытный игрок, хотя у него, на мой взгляд, был большой пропуск в карьере. Это высококвалифицированный футболист. Другое дело, какое у него физическое состояние, это вопрос сегодняшнего дня, какую программу ему дадут тренеры. Если наберет физические кондиции, конечно, он будет помощником», — цитирует Семина ТАСС.

32-летний Джикия подписал контракт с «Локомотивом» до июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».