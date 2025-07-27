Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Кузьмичев: «Закономерная победа «Локо». А какие у «Краснодара» были моменты?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о дубле своего клиента в матче с «Краснодаром» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

— В принципе, ожидал примерно такой игры в Краснодаре, — говорит Кузьмичев. — Получил удовольствие от матча! Приятно, конечно, что «Локомотив» победил. Рад за Лешу, который оформил дубль, но важнее даже другое. Мне очень понравилось, как дисциплинированно играла команда Михаила Галактионова. Гости дождались своих шансов и их использовали. Все четко. Ребята — большие молодцы! Хочется отметить буквально всех.

— Считаете, «Локо» наиграл на победу?

— А давайте вспомним опасные моменты у «Краснодара». Да, был гол в концовке. А что еще? «Быки» действовали первым номером, но...

А, еще был удар Дугласа Аугусто с острого угла во втором тайме, когда ему помог рикошет. Митрюшкин справился. Абсолютно рабочий эпизод для вратаря. Так что «Локо» заслуженно выиграл.

— Галактионов тактически переиграл Мусаева?

— Да, пожалуй. План Михаила Михайловича сработал эффективнее. Я и ожидал, что «Локо» сыграет от соперника. При потере мяча москвичи сразу отходили в средний блок. Встречали «быков» в центре поля или на подходе к своей штрафной.

— Чего не хватило «Краснодару»?

— Созидательных нестандартных, интересных действий. Вот этого я не увидел ни от Сперцяна, ни от Кривцова. Середина поля у хозяев не фантазировала.

— А ведь до игры эксперты предвкушали дуэль Сперцяна и Батракова.

— В этой конкретной игре победитель данного противостояния очевиден (улыбается). Причем, думаю, очевиден для всех. Леша реализовал пенальти, затем забил головой. Но повторюсь: отмечу всю команду. Никто не выпал! Пропущенный гол? Я бы списал его уже на усталость в концовке матча. Где-то немного недоработал Женя Морозов. Но я бы его не ругал.

Алексей Батраков, Эдуард Сперцян, Сергей Пиняев и&nbsp;Кристиан Рамирес.Дуэль Батракова и Сперцяна. Прав ли Пиняев? Усилит ли «Локо» Рамирес? Кузьмичев — о поражении «Краснодара»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Читайте также
Что произошло за ночь 19 августа. Главное
Как «Реал» отбил затраты на новых звезд. Эта схема Переса гениальна
В Горном Алтае медведь до смерти растерзал туристку
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
«Сейчас это часть моей жизни». Мусиала снова потерял сознание на поле, но призывает всех не переживать
Назван самый сложный предмет для учеников начальной школы
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Краснодар» — «Локомотив», «Динамо» — «Ростов» и другие матчи
Талалаев рассказал, как в перерыве матча со «Спартаком» швырнул макет с фишками, и объяснил, почему поддержал Станковича
Талалаев — о разгроме «Спартака»: «Понимали, что превзойдем их в командности»
Маркиньоса нельзя было удалять в матче с «Балтикой». ЭСК признала ошибку бригады Карасева
Мажич не разобрал два ключевых эпизода матчей 2-го тура РПЛ. В том числе неудаление Умярова
ДСИ РФС: второй гол Батракова в ворота «Краснодара» засчитан верно
ДСИ РФС: арбитр Сухой верно изменил решение и назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В агентстве Роши подтвердили, что «Аль-Джазира» сделала предложение ЦСКА по трансферу защитника

Кузьмичев: «Понимаю Пиняева, который не перешел в ЦСКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости