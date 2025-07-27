Кузьмичев: «Закономерная победа «Локо». А какие у «Краснодара» были моменты?»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о дубле своего клиента в матче с «Краснодаром» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

— В принципе, ожидал примерно такой игры в Краснодаре, — говорит Кузьмичев. — Получил удовольствие от матча! Приятно, конечно, что «Локомотив» победил. Рад за Лешу, который оформил дубль, но важнее даже другое. Мне очень понравилось, как дисциплинированно играла команда Михаила Галактионова. Гости дождались своих шансов и их использовали. Все четко. Ребята — большие молодцы! Хочется отметить буквально всех.

— Считаете, «Локо» наиграл на победу?

— А давайте вспомним опасные моменты у «Краснодара». Да, был гол в концовке. А что еще? «Быки» действовали первым номером, но...

А, еще был удар Дугласа Аугусто с острого угла во втором тайме, когда ему помог рикошет. Митрюшкин справился. Абсолютно рабочий эпизод для вратаря. Так что «Локо» заслуженно выиграл.

— Галактионов тактически переиграл Мусаева?

— Да, пожалуй. План Михаила Михайловича сработал эффективнее. Я и ожидал, что «Локо» сыграет от соперника. При потере мяча москвичи сразу отходили в средний блок. Встречали «быков» в центре поля или на подходе к своей штрафной.

— Чего не хватило «Краснодару»?

— Созидательных нестандартных, интересных действий. Вот этого я не увидел ни от Сперцяна, ни от Кривцова. Середина поля у хозяев не фантазировала.

— А ведь до игры эксперты предвкушали дуэль Сперцяна и Батракова.

— В этой конкретной игре победитель данного противостояния очевиден (улыбается). Причем, думаю, очевиден для всех. Леша реализовал пенальти, затем забил головой. Но повторюсь: отмечу всю команду. Никто не выпал! Пропущенный гол? Я бы списал его уже на усталость в концовке матча. Где-то немного недоработал Женя Морозов. Но я бы его не ругал.

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