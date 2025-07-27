В агентстве Роши подтвердили, что «Аль-Джазира» сделала предложение ЦСКА по трансферу защитника

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» об интересе «Аль-Джазиры» к 30-летнему бразильцу.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Аль-Джазира» предлагает 6 миллионов евро за переход Роши.

«Аль-Джазира» действительно сделала предложение ЦСКА по Роше. Но клуб не хочет отпускать Виллиана», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Защитник провел за московский клуб 105 матчей, завоевал два Кубка и один Суперкубок России.

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