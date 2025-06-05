Глебов: «Охота работать, охота провести полные сборы с «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что отправляется в межсезонье с хорошими мыслями.

«Охота работать, охота провести полные сборы с командой. То, что, может быть, не хватило зимой, так как приехал в «Динамо» уже поздно, сборы, грубо говоря, можно сказать, закончились, и пришлось по ходу где-то понимать, что требуют, адаптироваться. Конечно, это минус большой», — сказал Глебов.

В сезоне-2024/25 25-летний Глебов в 12 матчах за «Динамо» забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полузащитник перешел в московский клуб из «Ростова» в феврале 2025 года. «Динамо» заняло 5-е место в РПЛ.