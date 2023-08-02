Агент Чистякова заявил, что футболист избежал серьезной травмы после матча с «Ростовом»
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о состоянии футболиста после повреждения, полученного в матче с «Ростовом» (1:1).
Игрок получил травму и был заменен на 17-й минуте встречи, вместо него на поле появился Страхиня Эракович.
«К счастью, все обошлось. Пару дней у него уйдет на восстановление, будет делать процедуры. Но к матчу с «Динамо» он должен быть в заявке», — сказал Талаев «СЭ».
«Зенит» проведет матч 3-го тура РПЛ против «Динамо» 6 августа, начало — в 19.00 по московскому времени.
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|2
|0
|0
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|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
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|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
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|1
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|4
|
8
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|1
|0
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|4-4
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|
9
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|0
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|0
|2
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|2
|
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|1
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|1
|
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|0
|1
|1
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|1
|
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
14
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|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
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|0
|2
|2-6
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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