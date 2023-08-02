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Сегодня, 10:18

Агент Чистякова заявил, что футболист избежал серьезной травмы после матча с «Ростовом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о состоянии футболиста после повреждения, полученного в матче с «Ростовом» (1:1).

Игрок получил травму и был заменен на 17-й минуте встречи, вместо него на поле появился Страхиня Эракович.

«К счастью, все обошлось. Пару дней у него уйдет на восстановление, будет делать процедуры. Но к матчу с «Динамо» он должен быть в заявке», — сказал Талаев «СЭ».

«Зенит» проведет матч 3-го тура РПЛ против «Динамо» 6 августа, начало — в 19.00 по московскому времени.

Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
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 2
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И К Ж
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