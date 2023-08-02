Пименов считает, что российские футболисты не дотягивают до уровня бразильцев из «Зенита»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов сравнил российских футболистов с бразильцами из «Зенита».

«Если бразильцы всех обыгрывают, а золотые медали можно вручать уже после первого круга, значит, наши футболисты не дотягивают до этого уровня. Кто мешает побеждать их? Не считаю, что наличие большого числа латиноамериканцев — это хорошо или плохо. Конкуренцию необходимо подпитывать даже в нынешней ситуации, когда мы не представлены на международной арене. Иначе есть риск деградировать. Возьмем молодежный футбол: с 17 до 21 года мы все еще стараемся подводить игроков к переходу на взрослый уровень. Для меня это неприемлемо», — приводит RT слова Пименова.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах РПЛ.