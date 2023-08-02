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Сегодня, 10:30

Агент Сиприена объяснил, почему француз не перешел в ЦСКА в прошлом году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вилан Сиприен.
Фото Global Look Press

Стефан Курби, агент французского полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена рассказал «СЭ» о несостоявшемся переходе игрока в ЦСКА в прошлом году.

Игрок мог стать футболистом армейцев в летнее трансферное окно.

«Мы были в контакте с ЦСКА по поводу возможного трансфера Сиприена. Но переход не сложился, потому что Вилан хотел вернуться во Францию. А в ЦСКА не могли ждать», — сказал Курби «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru сообщало, что клубы договорились о трансфере француза, но семья игрока выступила против переезда в Россию.

Отмечалось, что ЦСКА готов был заплатить за Сиприена 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Сиприен выступал за «Сьон» на правах аренды из «Пармы». Хавбек забил 4 гола в 21 матче за швейцарскую команду.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Вилан Сиприен
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
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 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
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 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
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