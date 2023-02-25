Агент Барбоза: «Дзюба в полном порядке! Он играет на том уровне, которого от него ждут»

Агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Дзюба — отличный игрок. Единственное, что ему было нужно — найти команду, где он мог бы играть. Он и играет на том уровне, которого от него ждут. Лучший игрок матча? Значит, что он в полном порядке. Дзюба может играть на таком уровне, к которому мы привыкли. Это хорошая новость», — сказал Барбоза «СЭ».

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.