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Сегодня, 15:46

Агент Барбоза: «Дзюба в полном порядке! Он играет на том уровне, которого от него ждут»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Никита Чернов и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Дзюба — отличный игрок. Единственное, что ему было нужно — найти команду, где он мог бы играть. Он и играет на том уровне, которого от него ждут. Лучший игрок матча? Значит, что он в полном порядке. Дзюба может играть на таком уровне, к которому мы привыкли. Это хорошая новость», — сказал Барбоза «СЭ».

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Паулу Барбоза
5
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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