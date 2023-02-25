Агент защитника «Сочи» Маргасова: «С руководством пока не обсуждали новый контракт»

Агент Тимофея Маргасова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем защитника в «Сочи».

«Пока рано говорить о продлении контракта. Зимой пришел новый тренер в команду. Для всех весенний отрезок будет важен. С руководством пока не обсуждали новый контракт игрока. Но Тимофей давно в команде, он уже там, как дома. Никаких проблем не будет, я не сомневаюсь», — сказал Талаев «СЭ».

В этом сезоне 30-летний Маргасов провел 19 игр и отдал 2 голевые передачи в чемпионате России и Кубке страны. «Сочи» после 17-и туров РПЛ занимает девятое место, набрал 25 очков.