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Агент защитника «Сочи» Маргасова: «С руководством пока не обсуждали новый контракт»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Тимофея Маргасова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем защитника в «Сочи».

«Пока рано говорить о продлении контракта. Зимой пришел новый тренер в команду. Для всех весенний отрезок будет важен. С руководством пока не обсуждали новый контракт игрока. Но Тимофей давно в команде, он уже там, как дома. Никаких проблем не будет, я не сомневаюсь», — сказал Талаев «СЭ».

В этом сезоне 30-летний Маргасов провел 19 игр и отдал 2 голевые передачи в чемпионате России и Кубке страны. «Сочи» после 17-и туров РПЛ занимает девятое место, набрал 25 очков.

Тимофей Маргасов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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