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Свищев хочет, чтобы Малком и Клаудиньо работали тренерами в России после завершения карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил надежду, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, получившие российское гражданство, смогут помогать российскому футболу и по завершении карьеры.

«В сегодняшних условиях это редкий случай — и тем более он ценен. Принятие такого решения сегодня — это признание страны, признание того, сколько здесь сегодня делается для спорта и для футбола в том числе. Думаю, болельщики «Зенита» и сборной России будут поддерживать новых граждан Российской Федерации. Бесспорно, они много сделают для футбола, потому что все-таки уровень бразильского футбола является на сегодняшний день передовым. Нам интересно знать, как готовятся дети, как растут до высочайшего уровня. Думаю, их опыт будет использоваться. Более того, мне бы очень хотелось, чтобы они, когда закончат карьеру, продолжили работать на территории Российской Федерации как тренеры и передавали бы опыт молодым спортсменам», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне РПЛ Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два мяча и сделал четыре ассиста в 11 матчах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/25/19829413.shtml
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
1
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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