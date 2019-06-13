Адвокат Мамаева: "Дело элементарное и не требует серьезных юридических познаний"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал апелляцию на приговор его подзащитному. Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.

- Никакого процессуального уважения апелляционное представление прокурора не заслуживает. Дело элементарное, и не требует серьезных юридических познаний, - сказал Бушманов. - Один момент упущен в приговоре: он касается наших утверждений, что был проигнорирован тот факт, что виновными по 213-й статье никого не признавали.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!