Адвокат Кокорина: "Направим жалобу в ЕСПЧ не раньше, чем через две недели"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал "СЭ" решение Московского городского суда отклонить апелляцию на заключение футболиста под стражу до 8 апреля. Также Ромашов рассказал о том, когда защита Кокорина собирается подавать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий с начала октября 2018 находятся в московском СИЗО "Бутырка". Их обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы.

– Конечно, решение суда – ожидаемое. Я и до заседания говорил, что вероятности удовлетворения апелляции нет, – сказал Ромашов.

– Когда планируете подавать жалобу в ЕСПЧ?



– Как только получим копию апелляционного постановления – это где-то через две недели. Не раньше, чем через две недели копия попадет в Тверской суд, где мы надеемся ее получить и уже после этого направлять жалобу в ЕСПЧ.

– На что рассчитываете?



– Мы рассчитываем на приоритетный порядок рассмотрения жалобы, потому что в нашем случае у Александра Кокорина существует прямая угроза здоровью, а именно – возможная инвалидность. Это – основание для приоритетного обращения. Также мы считаем, что все продления и избрания меры пресечения противоречат элементарным правам человека.

– Возможно ли, что ее рассмотрят раньше 8 апреля – даты, когда закончится очередной срок ареста Кокорина?



– Нет, это невозможно. Рассмотрение жалобы будет приблизительно через месяц после обращения. (Иван Торопцев)

Апелляции Кокорина и Мамаева не удовлетворены. Они остаются в СИЗО