Адвокат Добровинский: «Не хотел бы сейчас видеть Шварца в «Динамо»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» увольнение бывшего главного тренера бело-голубых Санро Шварца из «Герты».

«Я обратил внимание, что Шварц — это тренер системы осень-зима. Весенний отрезок сезона он всегда проваливает, что в «Динамо», что в «Герте». Думаю, «Динамо» будет с ним разговаривать, они после его ухода в контакте. Не хотел бы видеть Шварца сейчас в «Динамо», надо довести этот сезон до конца», — сказал Добровинский «СЭ».

Сандро Шварц возглавлял «Герту» с июля 2022 года, 44-летний специалист был отправлен в отставку в воскресенье, 16 апреля. После 28 туров чемпионата Германии-2022/23 берлинская команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице с 22 очками.

Шварц тренировал «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года.