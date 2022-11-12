Маслов — о результатах «Спартака»: «Удовлетворительно. Троечка»

Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— На 46-ой минуте надо было заканчивать дерби и делать 3:0.

— Да, наверное, много моментов не забили, но что не получилось будем разбирать позже. Не хочу сейчас давать оценку по горячим следам.

— Что случилось в концовке? Игра была ваша.

— 2:1 всегда нервозный счет. Наверное, была не самая красочная игра, но мы довели дело до победы. Это самое важное.

— Вам привычно видеть такой слабый, разобранный «Локомотив»?

— Ничего не буду говорить про «Локомотив».

— Шесть очков отставание от «Зенита».

— Про «Зенит» тоже говорить не хочу.

— Как можете оценить первую часть сезона в РПЛ?

— Удовлетворительно. Троечка.

— Впереди кубковые матчи, в которых «Спартаку» нужно одержать одну победу, чтобы занять первое место. Какие ожидания?

— Никаких ожиданий. Будем готовиться, играть только на победу.

— С учетом графика, можно сказать, что устали от футбола?

— Нет, конечно. У нас не так много игр. Нет международных соревнований. Тяжело сказать, что мы устали от футбола.

— Сложилось ощущение, что однообразие. Из-за того что одни и те же команды по два раза в неделю играют.

— Пока что такая ситуация только первые полгода. Еще не сложилась такая ситуация.

Подопечные Гильермо Абаскаля не проигрывает во всех турнирах на протяжении 11 матчей, красно-белые одержали 9 побед и дважды сыграли вничью.