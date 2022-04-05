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Гаджиев: «Высока вероятность, что Агаларов останется лучшим бомбардиром РПЛ»

Гаджиев высказался о лидерстве Агаларова в гонке бомбардиров РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о лидерстве нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в гонке бомбардиров нынешнего сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Высока вероятность, что Агаларов останется лучшим бомбардиром РПЛ, — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru. — Я бы отметил, что ценность такого результата умножается тем, что Гамид играет в команде, которая не доминирует на поле».

Тренер ответил на вопрос о том, дорос ли 21-летний россиянин до топ-клубов РПЛ.

«Агаларов сможет играть. Человек, который так эффективно реализует моменты — это в высшей степени важно. Гамид может оказаться полезен во многих командах. Это не игрок середины поля. Он игрок штрафной площади. А в этом случае стиль команды принципиального значения не имеет. Можно любым способом доставлять мяч в штрафную. Мы видели, как Агаларов играет вверху головой, видели, как внизу забивал. Видели, как Гамид находился в нужной точке, когда мяч отскакивал от штанги или соперника, а он его добивал. Это его основные козыри. 80% голов забивается из пределов штрафной. Такая игра в высшей степени ценная», — сказал он.

В нынешнем сезоне премьер-лиги Агаларов забил 15 мячей в 22 матчах. Нападающий идет на первом месте в гонке бомбардиров лиги, опережая на пять голов форвардов Артема Дзюбу («Зенит»), Федора Смолова («Динамо») и Дмитрия Полоза («Ростов»).

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhiev-zayavil-chto-forvard-ufyi-agalarov-smozhet-zaigrat-v-top-klubah-rpl
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Гаджи Гаджиев
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

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Краснодар

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