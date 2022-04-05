Гаджиев: «Высока вероятность, что Агаларов останется лучшим бомбардиром РПЛ»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о лидерстве нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в гонке бомбардиров нынешнего сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Высока вероятность, что Агаларов останется лучшим бомбардиром РПЛ, — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru. — Я бы отметил, что ценность такого результата умножается тем, что Гамид играет в команде, которая не доминирует на поле».

Тренер ответил на вопрос о том, дорос ли 21-летний россиянин до топ-клубов РПЛ.

«Агаларов сможет играть. Человек, который так эффективно реализует моменты — это в высшей степени важно. Гамид может оказаться полезен во многих командах. Это не игрок середины поля. Он игрок штрафной площади. А в этом случае стиль команды принципиального значения не имеет. Можно любым способом доставлять мяч в штрафную. Мы видели, как Агаларов играет вверху головой, видели, как внизу забивал. Видели, как Гамид находился в нужной точке, когда мяч отскакивал от штанги или соперника, а он его добивал. Это его основные козыри. 80% голов забивается из пределов штрафной. Такая игра в высшей степени ценная», — сказал он.

В нынешнем сезоне премьер-лиги Агаларов забил 15 мячей в 22 матчах. Нападающий идет на первом месте в гонке бомбардиров лиги, опережая на пять голов форвардов Артема Дзюбу («Зенит»), Федора Смолова («Динамо») и Дмитрия Полоза («Ростов»).