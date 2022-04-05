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Кавазашвили: «Я сейчас немного понимаю слова Заремы Салиховой, что «Спартак» душат»

Кавазашвили осудил наказания в адрес тренеров и представителей клубов за негативные высказывания про арбитров
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» осудил наказания в адрес тренеров и представителей клубов за негативные высказывания про работу арбитров.

«Я думаю, когда тренеры выступают против главных судей, это немедленно должно быть разобрано, не дожидаясь их письменных жалоб. Решение о наказании судьи должно приниматься немедленно. А так мы просто продлеваем дни, когда все проходят разбирательства, когда утихнет скандал. Я сейчас немного понимаю Зарему Салихову, которая после каждой игры пишет о том, что «Спартак» душат. В игре против «Локомотива» Бека-Бека можно было удалять с поля, но этого не произошло», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее на заседании экспертно-судейской комиссии РФС признала, что в 23-м туре Тинькофф РПЛ Сергей Карасев ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Бека-Бека. Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара». В свою очередь Игорь Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА.

Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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Зенит

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И К Ж
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