Кавазашвили: «Я сейчас немного понимаю слова Заремы Салиховой, что «Спартак» душат»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» осудил наказания в адрес тренеров и представителей клубов за негативные высказывания про работу арбитров.

«Я думаю, когда тренеры выступают против главных судей, это немедленно должно быть разобрано, не дожидаясь их письменных жалоб. Решение о наказании судьи должно приниматься немедленно. А так мы просто продлеваем дни, когда все проходят разбирательства, когда утихнет скандал. Я сейчас немного понимаю Зарему Салихову, которая после каждой игры пишет о том, что «Спартак» душат. В игре против «Локомотива» Бека-Бека можно было удалять с поля, но этого не произошло», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее на заседании экспертно-судейской комиссии РФС признала, что в 23-м туре Тинькофф РПЛ Сергей Карасев ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Бека-Бека. Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара». В свою очередь Игорь Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА.