«Ростов» Карпина победил ЦСКА в Москве

ЦСКА в домашней игре 12-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Ростова» (1:3). Ростовчане прервали 5-матчевую победную серию армейцев в РПЛ.

В составе гостей дубль оформил полузащитник Хорен Байрамян, свой 10-й гол в чемпионате забил нападающий Элдор Шомуродов.

Уже в добавленное время хавбек ЦСКА Никола Влашич забил пенальти.

Команда Валерия Карпина догнала «Локомотив» и «Зенит» — у трех лидеров по 26 очков. Красно-синие (25 очков) занимают четвертое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

ЦСКА — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:2)

Голы: Байрамян, 11 (0:1). Байрамян, 44 (0:2). Шомуродов, 61 (0:3). Влашич, 90+2 — с пенальти (1:3).

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Мариу Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Кучаев, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 67).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 58), Попов, Байрамян (Логашов, 77), Ионов (Саплинов, 85), Шомуродов.

Предупреждения: Глебов, 12. Мариу Фернандес, 30. Саплинов, 86.

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

ВАР: Карасев (Москва). Сухой (Люберцы).

6 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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