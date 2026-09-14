Ферран Торрес начал в «ПСЖ», как Ибрагимович. Шесть голов за пять матчей, новые роли, а Энрике — отец

Герой финала ЧМ продолжает сиять в новом сезоне.

Париж — убежище для отвергнутых «Барсой»

Ферран Торрес потрясающе проводит первые матчи после перехода в «ПСЖ». В пяти встречах за новый клуб он забил шесть мячей — такой же график на старте парижской карьеры был у Златана Ибрагимовича. Швед, у которого за плечами тоже остался неудачно закончившийся этап в «Барселоне», свой шестой гол за «ПСЖ» забил как раз в пятом матче.

Ферран дебютировал спасительным дублем против «Ренна», затем оформил хет-трик в Лиге чемпионов со «Слованом», а в минувшее воскресенье принес «ПСЖ» первую победу в чемпионате над «Брестом». Сравнить Торреса можно не только с Ибрагимовичем, но и с его нынешним партнером по «ПСЖ» Усманом Дембеле. Француз тоже прибыл в Париж из «Барселоны», где его много и временами беспощадно критиковали. Во Франции Дембеле раскрылся совсем иначе.

Теперь похожий путь начинает Ферран.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.

13 сентября, 21:45. Франсис Ле Бле (Брест)

Идеальный форвард для «ПСЖ»

Луис Энрике сразу после перехода Торреса отметил универсальность новичка. По словам тренера, испанец идеально соответствует требованиям команды и способен сыграть на любой позиции в атаке. У «ПСЖ» гибкое нападение без жесткой привязки футболистов к отдельным зонам. Игроки постоянно меняются местами, создают перегрузы и пытаются запутать защиту соперника. Ферран как раз способен действовать на любой позиции впереди.

Торреса принято считать не самым надежным завершителем, но масштаб этой проблемы часто преувеличивают. Согласно данным StatMuse, в Ла лиге-2024/25 он забил 10 голов при примерно 7,5 xG, а в следующем чемпионате Испании отличился 16 раз, на три мяча больше ожидаемого. Получается, два года подряд реализация Феррана была выше предполагаемого.

Но намного важнее само влияние Торреса на игру, которое распространяется гораздо шире его бомбардирских качеств. Еще в «Барселоне» регулярно возникало ощущение, что с испанцем впереди команда временами выглядит динамичнее, чем с Робертом Левандовски.

Главная сила Феррана заключается в движении без мяча. Он великолепно открывается и запутывает защитников резкими сменами направления. Испанец продолжает двигаться даже после того, как первая волна атаки захлебнулась, постоянно ищет новое пространство и предлагает себя партнерам.

Поэтому Торрес особенно хорош в командах, которые любят комбинационный футбол и долго владеют мячом. При необходимости он способен опуститься глубже, помочь полузащите в построении атак. Ферран не просто ждет момента в штрафной, а постоянно участвует в развитии эпизода.

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Роль Торреса в первых матчах за новый клуб

Уже сейчас видно, как Энрике использует эту подвижность. В матче со «Слованом» Торрес начинал слева, Дембеле располагался в центре, а справа действовал Аклиуш. Но это лишь исходные позиции. По ходу встречи футболисты постоянно менялись местами: Ферран смещался внутрь, Усман уходил шире, Аклиуш тоже появлялся в разных зонах.

На 31-й минуте Дембеле выполнил передачу справа, а Торрес замкнул ее почти из вратарской. Второй мяч испанец забил сразу после перерыва. Получил передачу от Аклиуша у линии штрафной, обработал мяч и пробил низом в дальний угол. Хет-трик Ферран оформил после углового, когда подачу вновь выполнил Дембеле.

В одном матче прекрасно проявилось разнообразие его атакующей игры. Первый гол пришел после рывка в штрафную, второй — после получения передачи перед линией защиты, третий — со стандарта. При этом Торрес еще и создавал моменты для партнеров.

Против «Бреста» тройка впереди выглядела иначе, но принцип сохранился. Ферран, Кварацхелия и Дембеле постоянно меняли зоны. Первый мяч был забит уже на пятой минуте. Дембеле получил передачу примерно в 25 метрах от ворот и одним касанием пяткой отправил мяч Торресу. Испанец сразу пробил низом из-за пределов штрафной.

Получается, Ферран опасен по обе стороны от линии обороны. Может атаковать пространство за спинами защитников, а может открыться перед ними и завершить атаку дальним ударом.

Неудивительно, что Дембеле и Торрес так быстро наладили взаимодействие. Они хорошо знакомы еще по «Барселоне». При этом нельзя сказать, что в Каталонии Феррана держали в каких-то жестких тактических рамках. Ханси Флик тоже прекрасно понимал этого футболиста и давал ему свободу в передвижениях.

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Почему Ферран захотел уйти из «Барсы»?

Деку объяснял трансфер амбициями самого футболиста. «Торрес хотел играть более важную роль. Мы его выслушали, когда он попросил уйти», — говорил спортивный директор «Барселоны» уже после перехода.

Это звучит немного странно. После ухода Роберта Левандовски возможности Феррана в «Барселоне», казалось бы, только увеличивались. А с учетом глубины нападения «ПСЖ» еще большой вопрос, где в нынешнем сезоне он в итоге получил бы больше игрового времени.

Я бы предположил, что значение имел и эмоциональный фактор. Торрес очень старался в «Барселоне», приносил много пользы, забивал важные мячи, но заметная часть болельщиков его недолюбливала. Даже после отличных матчей оставалось ощущение, что любой следующий промах снова вызовет волну критики.

А этим летом все изменилось. Ферран забил победный гол сборной Аргентины в финале чемпионата мира и впервые почувствовал себя настоящим героем Почувствовал, что такое быть звездой, находиться в центре внимания и получать любовь публики. Вполне возможно, после этого ему окончательно захотелось сменить обстановку, начать с чистого листа и оказаться там, где к нему изначально относятся немного иначе.

Личный контакт с тренером тоже имеет огромное значение. «Я всегда говорил: для меня Луис Энрике был как отец в футбольном мире. Когда я работал с ним в сборной, он всегда очень сильно мне доверял», — рассказывал Торрес после трансфера.

Отдельно он отметил способность тренера давать футболисту уверенность даже тогда, когда тот сам начинает в себе сомневаться.

Для нападающего, чьи яркие серии временами сменяются болезненными промахами, это особенно важно. Ферран прекрасно знает, что Энрике оценивает не только количество голов, но и общий вклад футболиста в игру.

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Может ли Ферран стать постоянным игроком основы?

Быстрой адаптации помогли и знакомые люди.

Оба мяча против «Ренна» Ферран забил после передач Фабиана Руиса, с которым летом выиграл чемпионат мира. Рядом Дембеле, испанский тренерский штаб и сразу несколько футболистов, способных общаться с ним на родном языке. Как писала газета Le Parisien, в окружении клуба скорость адаптации Торреса оценивают высоко — ему не хватает только французского языка, а во всем остальном кажется, будто он провел в Париже уже два-три года.

Конечно, ждать, что нынешняя реализация сохранится надолго, невозможно. Сейчас у Феррана абсолютно безумная статистика. Шесть голов после восьми ударов в створ. А в «Барселоне» с января по апрель испанец забил лишь один мяч после 32 ударов в створ! Фантастический контраст.

Хочется тем не менее верить, что в более комфортной и понимающей атмосфере его реализация станет лучше. Возможно, Ферран почувствует, что на него теперь не оказывается такого же постоянного давления, как в «Барсе». Даже если он промахнется, будет знать, что тренер и болельщики оценят его работоспособность и пользу для всей команды.

Особенно интересно теперь наблюдать за конкуренцией в атаке «ПСЖ». Хвича, Дуэ, Дембеле, Годтс, Аклиуш, Торрес. Кто сколько получит минут? Кто выйдет в основе в самых важных весенних матчах Лиги чемпионов? Изначально Ферран скорее воспринимался как покупка для глубины и сильный джокер со скамейки. Но такими темпами испанец может побороться за роль железного футболиста старта.