Венгер предложил вариант изменения правила офсайда

Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.

— Предлагаю следующее: не фиксировать офсайд, если любая часть тела атакующего футболиста, которой он может забить гол, находится на одной линии с защищающимся футболистом, даже если все остальные части тела атакующего игрока находятся за этой линией, — приводит Sky Sports слова Венгера. — Думаю, это может уладить все споры и судьям больше не придется принимать решения на основании того, что атакующий футболист опередил последнего защитника на пару миллимитров.

29 февраля в Белфасте состоится заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на котором может быть рассмотрен вопрос об изменении правила.