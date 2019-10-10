Президент УЕФА Чеферин считает, что Лига конференций будет отличным турниром

Президент УЕФА Александер Чеферин оптимистично настроен по поводу нового еврокубкого турнира — Лиги конференций. Турнир будет проводиться с сезона-2021/22.

— Будет ли удачен новый турнир? Да, он будет отличным, — цитирует Чеферина RT. — На начальном этапе, конечно, финансировать его придётся из средств Лиги чемпионов, но затем перед нами откроются безграничные возможности для сотрудничества с локальными спонсорами. Матчи между локальными командами могут быть гораздо интереснее, чем противостояние уровня «Баварии» и «Барселоны», если это международный матч, который проводится в регионе. Так что я настроен довольно оптимистично.

В групповом турнире сыграют 32 команды, поделенные на 8 групп. Победители групп пробьются в 1/8 финала, а занявшие вторые места команды будут соперничать с третьими командами из групп Лиги Европы.

Победитель Лиги конференций получит место в Лиге Европы в следующем сезоне.