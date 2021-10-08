Педри, Сака, Гринвуд, Вирц и Беллингем претендуют на Трофей Копа
France Football назвал десятку претендентов на Трофей Копа — приз лучшему футболисту в возрасте до 2021 года.
Список претендентов: Джуд Беллингем («Боруссия» Д, Англия), Жереми Доку («Ренн», Бельгия), Райан Гравенбергх («Аякс», Нидерланды), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия), Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Педри («Барселона», Испания), Джованни Рейна («Боруссия» Д, США), Букайо Сака («Арсенал», Англия), Флориан Вирц («Байер», Германия).
Победителя объявят 29 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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