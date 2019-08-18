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Павел Колобков: «В России футболом занимаются порядка миллиона человек»

18:26
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Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал об уровне развития футбола в стране.

«Сейчас футболом занимаются порядка миллиона человек, всеми разновидностями футбола, — приводит слова Колобкова ТАСС.

Благодаря чемпионату мира мы совместно с федерацией футбола приняли программу развития футбола, и сейчас практически во всех городах чемпионата мира организуются академии футбола, которые включают в себя все уровни от детского спорта, детско-юношеской спортивной школы, региональных центров. Обычно все подстраивается под одну базовую команду, как, например, в Краснодаре клуб «Краснодар»

Он добавил, что должны быть серьезные положительные сдвиги в футболе в ближайшее время.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6773577

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