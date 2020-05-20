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Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года

13:06
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Роберто Мартинес останется на посту главного тренера сборной Бельгии. Он подписал новый контракт, который рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Со сборной Бельгии Мартинес в 2018 году занял третье место на чемпионате мира, что является лучшим результатом для национальной команды.

Ранее Мартинес работал с «Суонси», «Уиганом» и «Эвертоном». С «Уиганом» он выиграл Кубок Англии в сезоне-2012/13.

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