Касерес может продолжить карьеру в «Монако»

Защитник Мартин Касерес может стать игроком «Монако». Клуб рассматривает вариант приглашения 32-летнего уругвайца, который находится в статусе свободного агента, сообщает L'Equipe.

Стороны уже начали переговоры об условиях контракта. Последней командой Касереса был «Лацио». В прошлом сезоне он провел в серии А 13 матчей.

Ранее футболист выступал за целый ряд известных клубов: «Вильярреал», «Барселона», «Ювентус», «Севилья», «Саутгемптон», «Верона». За сборную Уругвая он провел 93 матча.