Игорь Нетто. Почему история с отмененным голом - миф

Историк "СЭ" Аксель Вартанян – об одном из самых запоминающихся моментов в истории сборной СССР.

На 79-й минуте ключевого матча группового турнира ЧМ-1962 мяч, посланный Игорем Численко, влетел в ворота сборной Уругвая через дырку в сетке. Счет к тому моменту был равным – 1:1. Судья из Италии сначала засчитал гол, но тут же исправился. В отечественной прессе получила распространение легенда о том, что капитан сборной СССР Игорь Нетто подошел к арбитру и, проявив присущее советским людям благородство, попросил отменить ошибочное решение.

Историк "СЭ" Аксель Вартанян рассказывает как все было на самом деле и почему данная легенда оказалась столь популярна.