Де Лигт, Санчо, Фати и Доннарумма претендуют на звание лучшего молодого игрока года

Объявлен шорт-лист премии Golden Boy 2019. Этот приз вручается лучшему молодому игроку года. В него вошли 20 футболистов.

Golden Boy 2019

Шорт-лист

Маттейс де Лигт («Ювентус», Голландия)

Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)

Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)

Ансу Фати («Барселона», Испания)

Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Маттео Гендузи («Арсенал», Франция)

Эрлинг Холанд («Зальцбург», Норвегия)

Кай Хавертц («Байер», Германия)

Жоау Феликс («Атлетико», Португалия)

Деян Йовелич («Айнтрахт», Сербия)

Мойзе Кин («Эвертон», Италия)

Ли Кан Ин («Валенсия», Корея)

Андрей Лунин («Вальядолид», Украина)

Дониэлл Мален (ПСВ, Голландия)

Мэйсон Маунт («Челси», Англия)

Родриго («Реал», Бразилия)

Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)

Ферран Торрес («Валенсия», Испания)

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

Николо Дзаньоло («Рома», Италия)

Победитель будет объявлен 16 декабря в Турине (Италия).