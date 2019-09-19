Павлюченко подарил своей жене авто на день рождения стоимостью 6,5 млн рублей
Бывший футболист сборной России 37-летний Роман Павлюченко сделал королевский подарок своей жене Ларисе на день рождения. Девушка выложила в своих сториз в Instagram автомобиль Audi Q8. Стоимость данной машины начинается от 6 500 000 рублей.
Сам Роман позвонил в колокольчик в автосалоне, после чего преподнес презент своей супруге. Не обошлось и без традиционного букета.
Роман и Лариса женаты уже 17 лет, а познакомились друг с другом в 6 классе школы! Они сыграли свадьбу в ноябре 2001 года. Но впервые стали родителями только спустя пять лет после бракосочетания.
Пара воспитывает 3 детей.
Сейчас Павлюченко выступает за ногинское «Знамя» в любительской футбольной лиге Подмосковья. Так же там играют Александр Самедов и Александр Шешуков.