Александр Дюков: «Планируем развивать ЮФЛ»

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги первенства Юношеской футбольной лиги.

— Ребята получили много конкурентных игр. Такое количество матчей на протяжении года раньше не было. А это способствует развитию. Понятно, что болельщиков не так много, но мы уже знакомим ребят с этой атмосферой, антураж является репликой того, что мы имеем в РПЛ. Планируем развивать этот турнир, будет больше команд. Сейчас обсуждаем формат, как он будет меняться. Скорее всего, будет дивизиональная система. В декабре будет принято решение. Этот турнир имеет важное значение, важно, чтобы региональные центры подготовки имели клубы U17 и U19, однако важны турниры. (Дмитрий Зимин)