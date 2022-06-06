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Сегодня, 08:31

Защитник сборной Испании Мартинес считает, что с Чехией нужно было внимательнее играть

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Испании Иньиго Мартинес прокомментировал итог ничейного матча Лиги наций с Чехией (2:2). В этой встрече футболист отметился голом.

«Рад, что забил, но огорчен, что не удалось выиграть. Нужно играть внимательнее. Показалось, что Чехия подготовилась к матчу с нами лучше, чем это сделали мы», — цитирует Мартинеса сайт УЕФА.

Сборная Чехии занимает второе место в группе 2 лиги A Лиги наций с 4 очками в 2 матчах, Испания идет на третьей строчке с 2 очками в 2 играх.

В следующем туре чехи сыграют с Португалией, а испанцы — со Швейцарией. Оба матча пройдут 9 июня и начнутся в 21.45 (мск).

Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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