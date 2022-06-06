Дешам не стал обсуждать с Бензема решение суда перед матчем Франции с Хорватией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил решение Карима Бензема не подавать апелляцию на решение суда, который признал игрока виновным в шантаже Матье Вальбуэна.

«Не буду обсуждать с Бензема суд. У нас впереди игра, к которой надо готовиться», — передает слова Дешама TMW.

6 июня Франция сыграет с Хорватией во втором туре Лиги наций. Начало — в 21.45 мск.

Бензема обвинялся в том, что требовал у Вальбуэна, который выступал за московское «Динамо» в 2014-2015 годах, деньги за видеозапись интимного содержания с его участием.

Бензема был арестован в ноябре 2015 года. После предъявления обвинений он был отстранен от игр за сборную Франции, пропустил домашний Евро-2016 и вернулся в национальную команду только в 2021 году.