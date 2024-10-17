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17 октября, 23:54

Министр спорта Казахстана — о шутке Черчесова: «Давайте оценивать его по работе»

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Министр спорта и туризма Казахстана Ербол Мырзабосынов признал, что шутка главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о казахском языке оказалась неудачной.

Ранее во время пресс-конференции после игры со Словенией в рамках Лиги наций Б (0:1) один из журналистов задал тренеру вопрос на казахском языке, а Черчесов в шутку уточнил, не на французском ли он говорит. Уточняется, что репортер был одет в форму клуба «Пари Сен-Жермен». Позже российского специалиста оштрафовали за этот инцидент на 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

«Дорогие друзья! Конечно, шутка Станислава Черчесова про «французский язык» оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана, так и сам тренер.

Однако, задача Черчесова — вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его, прежде всего, по работе», — написал министр в соцсетях.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под руководством 61-летнего россиянина команда провела 4 официальных матча (1 ничья и 3 поражения).

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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