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Белоруссия — Люксембург: смотреть матч Лиги наций онлайн

Белоруссия проведет матч с Люксембургом в Лиге наций 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Белоруссии проведет матч со сборной Люксембурга в Лиге наций во вторник, 15 октября. Встреча пройдет на «ЗТЕ Арене» в Залаэгерсеге (Венгрия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция игры Белоруссия — Люксембург пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Также стриминговый сервис показывает лучшие моменты отдельных встреч игрового вечера в одной перекличке.

Ключевые события и результат игры Белоруссия — Люксембург доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций C. Группа 3
15 окт, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
Люксембург

Белоруссия и Люксембург выступают в группе 3 лиги С с Болгарией и Северной Ирландией. Очная встреча соперников прошла 8 сентября и завершилась победой белорусов (1:0). Также на счету Белоруссии две ничьи с Болгарией (0:0) и Северной Ирландией (0:0), у люксембуржцев — ничья с болгарами (0:0) и поражение от ирландцев (0:2).

Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
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