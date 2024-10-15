Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций

Сборная Испании дома разгромила Сербию в матче группового турнира Лиги наций — 3:0. Матч проходил на стадионе «Нуэво Эль Арканхель» в Кордове.

У хозяев голы забили Эмерик Ляпорт, Альваро Мората и Алекс Баэна. На 54-й минуте Мората не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

На 76-й минуте защитник гостей Страхинья Павлович получил прямую красную карточку.

В параллельном матче Швейцария дома сыграла вничью с Данией — 2:2.

У хозяев голы забили Ремо Фройлер и Зеки Амдуни. У гостей отметились Густав Исаксен и Кристиан Эриксен.

Испания набрала 10 очков и занимает первое место в группе 4 лиги A. Дания с 7 очками — вторая. Сербия (4) и Швейцария (1) идут на третьем и четвертом месте.