Сборная Хорватии на выезде сыграла вничью с Польшей, гости заканчивали матч вдесятером

Сборная Хорватии в матче группового турнира Лиги наций на выезде сыграла вничью с Польшей со счетом 3:3.

В составе хорватов отличились Борна Соса, Петар Сучич и Мартин Батурина. У поляков, которые уступали к 45-й минуте со счетом 1:3, голы забили Петр Зелиньский, Никола Залевский и Себастьян Шиманский.

На 76-й минуте красную карточку получил вратарь хорватов Доминик Ливакович после того, как выбивал мяч и попал ногой по Роберту Левандовскому.

Хорватия с 7 очками занимает второе место в группе 1 лиги A, Польша с 4 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Хорватия 15 ноября сыграет на выезде с Шотландией, Польша в этот же день сыграет с Португалией.