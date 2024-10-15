Сборные Польши и Хорватии встретятся в Лиге наций во вторник, 15 октября. Игра пройдет на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшаве (Польша) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Матч Польша — Хорватия в прямом эфире будет транслировать онлайн-сервис «Okko Спорт», контент которого доступен по подписке. Также платформа проводит переклички вечерних встреч турнира УЕФА в одной вкладке.

Ключевые события игры Польша — Хорватия изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

Польша и Хорватия играют в группе 1 лиги А с Португалией и Хорватией. После трех туров поляки занимают 3-е место с 3 очками, у хорватов — 6 очков и 2-е место.