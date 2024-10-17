На матче между сборными Франции и Израиля усилят меры безопасности

Во Франции будут усилены меры безопасности на матче национальной команды против сборной Израиля в пятом туре Лиги наций, сообщает RMC Sport.

По информации источника, причиной этих мер является повышенная террористическая угроза. Перед проходом на стадион всех болельщиков будут тщательно осматривать на входе. Также представители правопорядка будут находиться внутри арены.

Сборная Франции примет Израиль 14 ноября. Игра пройдет на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа.