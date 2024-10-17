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Сегодня, 12:58

На матче между сборными Франции и Израиля усилят меры безопасности

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Во Франции будут усилены меры безопасности на матче национальной команды против сборной Израиля в пятом туре Лиги наций, сообщает RMC Sport.

По информации источника, причиной этих мер является повышенная террористическая угроза. Перед проходом на стадион всех болельщиков будут тщательно осматривать на входе. Также представители правопорядка будут находиться внутри арены.

Сборная Франции примет Израиль 14 ноября. Игра пройдет на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу
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