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Стасевич: «Ничего негативного в ничейном исходе с Люксембургом нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной Белоруссии Игорь Стасевич прокомментировал ничью белорусом в Люксембургом (1:1) в матче Лиги наций УЕФА.

«Была бы победа над Люксембургом, было бы проще. Но все в руках у команды. Да, соперники остались непростые, но и Беларусь показывает неплохой футбол. Думаю, повышение возможно. Ничего негативного в ничейном исходе с Люксембургом нет. У них хорошая сборная. Любой балл — это позитив. Все сборные в группе выше нашей в рейтинге УЕФА», — цитирует Legalbet.by Стасевича.

После 4-х туров сборная Белоруссии с 6-ю очками занимает 2-е место в группе 3 Лиги С.

Источник: Legalbet
Игорь Стасевич
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
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