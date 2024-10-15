Шотландия — Португалия: смотреть матч Лиги наций онлайн
Шотландия и Португалия сыграют в Лиге наций 15 октября
Сборная Шотландии сыграет со сборной Португалии во вторник, 15 октября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч Шотландия — Португалия покажет платформа «Okko Спорт» (сервис доступен при наличии подписки). Также онлайн-кинотеатр ведет перекличку вечерних встреч в одной вкладке.
Ключевые события и результат встречи Шотландия — Португалия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Португалия и Шотландия выступают в группе 1 лиги А с Польшей и Хорватией. После трех туров португальцы лидируют с 9 очками, у шотландцев — 0 очков и последнее, 4-е место.
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