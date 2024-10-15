Сборные Литвы и Румынии сыграют в Лиге наций во вторник, 15 октября. Матч пройдет на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе (Литва), начало — в 21.45 по московскому времени.

Игра Литва — Румыния в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех вечерних встреч Лиги наций в одной перекличке.

Следить за ключевыми событиями игры Литва — Румыния можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Литва и Румыния играют в группе 2 лиги С с Косово и Кипром. После трех туров литовцы занимают 4-е место с нулем очков, у румын — 9 очков и 1-е место.