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Сегодня, 21:10

Литва — Румыния: смотреть матч Лиги наций онлайн

Литва сыграет с Румынией в матче Лиге наций
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Литвы и Румынии сыграют в Лиге наций во вторник, 15 октября. Матч пройдет на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе (Литва), начало — в 21.45 по московскому времени.

Игра Литва — Румыния в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех вечерних встреч Лиги наций в одной перекличке.

Следить за ключевыми событиями игры Литва — Румыния можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций C. Группа 2
15 окт, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
Румыния

Литва и Румыния играют в группе 2 лиги С с Косово и Кипром. После трех туров литовцы занимают 4-е место с нулем очков, у румын — 9 очков и 1-е место.

Сборная Литвы по футболу
Сборная Румынии по футболу
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