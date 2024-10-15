Матч Лиги наций Испания — Сербия пройдет во вторник, 15 октября. Игру примет стадион «Нуево Аркангел» в Кордове (Испания). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при условии подписки). Также стриминговый сервис ведет переклички всех вечерних встреч в одной вкладке.

«СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Испания — Сербия, за ее ключевыми событиями можно следить в нашем матч-центре.

Испания и Сербия играют в группе 4 лиги А с Данией и Швейцарией. В их матче 5 сентября была зафиксирована ничья — 0:0. Также на счету испанцев победы над Швейцарией (4:1) и Данией (1:0), у сербов — победа над швейцарцами (2:0) и поражение от датчан (0:2).