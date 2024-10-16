Федерация футбола встала на защиту Черчесова после его шутки о казахском языке

Казахстанская федерация футбола считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не пытался своими словами на пресс-конференции принизить казахский язык.

Ранее журналист в экипировке «ПСЖ» задал Черчесову вопрос на казахском языке, после чего российский специалист переспросил: «Вы сейчас по-французски говорите?».

«Вчера на запрос министерства мы сначала опубликовали заявление, в котором пояснили, что Станислав Саламович в ходе интервью не пытался принизить значение казахского языка, а пошутил (может и не очень удачно) о французском языке. Такого же содержания ответ мы направили в министерство туризма и спорта», — передает ТАСС заявление федерации.

Казахстан с 1 очком занимает последнее место в группе 3 лиги B. 14 ноября команда проведет домашний матч против Австрии.

61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года.