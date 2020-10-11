Йоахим Лев: «Германия почти не давала украинцам играть»
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался доволен игрой команды в матче Лиги наций против Украины (2:1).
— Прежде всего я рад, что мы победили, — цитирует официальный сайт Немецкого футбольного союза Лева. — Мы могли вести 3:0 или 4:0 до того, как пропустили.
Что хорошо: мы почти не давали украинцам играть. Порой очень легко подавали мяч. После 2:0 соперник устал. В целом мы действовали очень стабильно. Когда играешь в три защитника, нужны активные игроки, которые связывают соперников и пасуют вперед. В первом тайме мы отдали слишком много мячей назад. Если ничего не произойдет, я несильно поменяю состав на игру со Швейцарией.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.