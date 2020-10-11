Йоахим Лев: «Германия почти не давала украинцам играть»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался доволен игрой команды в матче Лиги наций против Украины (2:1).

— Прежде всего я рад, что мы победили, — цитирует официальный сайт Немецкого футбольного союза Лева. — Мы могли вести 3:0 или 4:0 до того, как пропустили.

Что хорошо: мы почти не давали украинцам играть. Порой очень легко подавали мяч. После 2:0 соперник устал. В целом мы действовали очень стабильно. Когда играешь в три защитника, нужны активные игроки, которые связывают соперников и пасуют вперед. В первом тайме мы отдали слишком много мячей назад. Если ничего не произойдет, я несильно поменяю состав на игру со Швейцарией.