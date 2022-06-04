Венгерские фанаты освистали сборную Англии за коленопреклонение. На матч не пустили взрослых болельщиков из-за запрета УЕФА

Болельщики сборной Венгрии освистали футболистов сборной Англии за коленопреклонение перед матчем Лиги наций, который проходит в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Перед стартовым свистком англичане преклонили колено в знал поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Как сообщает Sky Sports, на игре присутствует около 30 тысяч человек, при этом большинство из них — дети.

Матч должен был пройти без болельщиков из-за наказания за проявление фанатами расизма во время Евро-2020, однако венгерская сторона воспользовалась правилом, позволяющим пускать на стадион бесплатно детей в возрасте до 14 лет.