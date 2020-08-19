УЕФА не готов пускать зрителей на матчи Лиги наций. Суперкубок может пройти с частично заполненными трибунами

УЕФА на официальном сайте подвел итоги видеоконференции с участием генеральных секретарей всех 55 стран-членов организации. В УЕФА отметили, что еще не готовы пускать зрителей на трибуны в сентябрьских матчах сборных в рамках Лиги наций.

При этом руководство организации предполагает, что Суперкубок УЕФА, который должен состояться 24 сентября в Будапеште, может стать первым матчем, который посетят болельщики. Правда, полных трибун пока не стоит ждать — игры, скорее всего, пройдут при ограниченном количестве зрителей.

В сентябре сборная России проведет две игры Лиги наций: 3 сентября против Сербии, 6 сентября против Венгрии.

В Суперкубке УЕФА встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем сегодняшнего полуфинала «Лион» — «Бавария», в решающей встрече Лиги Европы сойдутся «Севилья» и «Интер».