Тер Штеген пропустит игры сборной Германии, чтобы полностью восстановиться от травмы

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит ближайшие матчи сборной Германии, сообщает Bild.

Вратарь обговорил этот момент с главным тренером команды Йоахимом Левом. Они договорились, что тер Штеген будет спокойной восстанавливаться после серьезной травмы под наблюдением врачей каталонского клуба.

Всего в расширенный список сборной Германии на ноябрьские матчи были вызваны четыре вратаря: Мануэль Нойер, Кевин Трапп, Оливер Бауманн и Бернд Лено.