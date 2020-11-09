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Тер Штеген пропустит игры сборной Германии, чтобы полностью восстановиться от травмы

20:48
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит ближайшие матчи сборной Германии, сообщает Bild.

Вратарь обговорил этот момент с главным тренером команды Йоахимом Левом. Они договорились, что тер Штеген будет спокойной восстанавливаться после серьезной травмы под наблюдением врачей каталонского клуба.

Всего в расширенный список сборной Германии на ноябрьские матчи были вызваны четыре вратаря: Мануэль Нойер, Кевин Трапп, Оливер Бауманн и Бернд Лено.

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