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Сегодня, 22:54

Стало известно, когда начнется матч Австрия — Дания. Встречу задержали из-за отключения света

Стало известно когда начнется матч Лиги наций между Австрией и Данией
Читать «СЭ» в
Стало известно когда начнется матч Лиги наций между Австрией и Данией.
Фото Reuters

Матч группового турнира Лиги наций между Австрией и Данией начнется в 23.15 по московскому времени.

Напомним, игра была задержана из-за сбоев в электроэнергии на стадионе имени Эрнста Хаппеля в Вене (Австрия).

Как сообщала пресс-служба сборной Австрии в Twitter, без света оставалась значительная часть района Вены, где расположен стадион.

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 23:15. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
Дания

Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Дании по футболу
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Матч Лиги наций между Австрией и Данией задержан из-за сбоев с электричеством
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