Стало известно, когда начнется матч Австрия — Дания. Встречу задержали из-за отключения света
Стало известно когда начнется матч Лиги наций между Австрией и Данией
Матч группового турнира Лиги наций между Австрией и Данией начнется в 23.15 по московскому времени.
Напомним, игра была задержана из-за сбоев в электроэнергии на стадионе имени Эрнста Хаппеля в Вене (Австрия).
Как сообщала пресс-служба сборной Австрии в Twitter, без света оставалась значительная часть района Вены, где расположен стадион.
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