Стало известно когда начнется матч Лиги наций между Австрией и Данией

Матч группового турнира Лиги наций между Австрией и Данией начнется в 23.15 по московскому времени.

Напомним, игра была задержана из-за сбоев в электроэнергии на стадионе имени Эрнста Хаппеля в Вене (Австрия).

Как сообщала пресс-служба сборной Австрии в Twitter, без света оставалась значительная часть района Вены, где расположен стадион.